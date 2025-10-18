شباب “جيل زاد” يعودون للتظاهر في شوارع المدن المغربية

شهدت مساء اليوم السبت ثمانية مدن مغربية على الأقل مظاهرات سلمية لشباب “جيل زاد” في الشوارع بعد هدوء دام أسبوعا.

وعرفت الشوارع المغربية عودة قوية للمشهد الاحتجاجي، أين جدد فيها شباب “جيل زاد” مطالبهم بالحق في الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.

ورفع المتظاهرون مطلبا جديدا وهو إطلاق سراح رفاقهم المعتقلين من طرف آلة القمع المغربية.

كما رفع المتظاهرون لافتات عليها صور رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش وطالبوا برحيل حكومته. وأيضا لافتات عليها صور فوزي لقجع ووصفوه بالشيطان.

وبساحة ” ماريشال ” وسط الدار البيضاء طالب شباب “جيل زاد” بإطلاق المعتقلين من الشباب على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها المغرب منذ أواخر شهر سبتمبر.