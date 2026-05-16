شباب عين تموشنت يتجاوز عقبة شباب باتنة ويصطدم باتحاد الشاوية في نهائي “البلاي أوف”

حجز فريق شباب عين تموشنت بطاقة التأهل إلى نهائي دورة “البلاي أوف” الخاصة بالصعود، عقب فوزه المثير على حساب شباب باتنة، في مواجهة قوية احتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران وسط أجواء تنافسية كبيرة.

ودخل الفريقان المباراة بعزيمة كبيرة من أجل بلوغ النهائي، حيث انتهى الوقت الرسمي بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف، في لقاء اتسم بالندية والإثارة، مع تبادل الفرص بين الطرفين ومحاولات مستمرة لخطف هدف التأهل.

ولم تحسم الأشواط القانونية هوية المتأهل، ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في نهاية المطاف لصالح أبناء عين تموشنت، بعدما أظهر اللاعبون تركيزًا كبيرًا وحسمًا في اللحظات الحاسمة، ليظفروا بتأشيرة العبور إلى النهائي.

وبهذا الإنجاز، يواصل شباب عين تموشنت مشواره بثبات في دورة “البلاي أوف”، معززًا حظوظه في تحقيق حلم الصعود، حيث سيكون على موعد مع مواجهة قوية ومرتقبة أمام اتحاد الشاوية في نهائي واعد يُنتظر أن يكون حاسمًا ومثيرًا، من أجل الظفر بورقة العبور إلى حظيرة الكبار