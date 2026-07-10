شباب عين تموشنت يتعاقد مع الثنائي خروبي والشافعي

أعلنت إدارة نادي شباب عين تموشنت، اليوم، عن تعاقدها رسمياً مع الثنائي عبد النور خروبي وقرقور الشافعي لتدعيم صفوف الفريق تحسباً للموسم الكروي الجديد (2026-2027).

وانضم اللاعب عبد النور خروبي إلى صفوف الفريق قادماً من شباب باتنة، في حين وقع المهاجم قرقور الشافعي رسمياً وافداً من نادي شباب بلوزداد.

وجاء الإعلان عن هذه الثنائية الهجومية بعد ساعات قليلة من كشف الإدارة عن حسم صفقتي حراسة المرمى باستقدام الحارس عبد القادر مرسلي من اتحاد خنشلة، وليونارد عقون قادماً من دهوك العراقي، لتواصل الإدارة وتيرة استقداماتها المتسارعة لبناء تشكيلة الموسم الجديد.