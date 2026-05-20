شباب عين تموشنت يحقّق صعودا تاريخيا إلى الرابطة المحترفة

نجح فريق شباب عين تموشنت في تحقيق صعود تاريخي إلى الرابطة المحترفة، عقب فوزه الثمين على اتحاد الشاوية في مواجهة نهائي “البلاي أوف”، التي احتضنها، اليوم الأربعاء، ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد.

وحسم أبناء عين تموشنت بطاقة الصعود بفضل هدف وقّعه اللاعب أحمد غنام، في الدقيقة الـ76، مستغلاً خطأ فادحًا من حارس مرمى اتحاد الشاوية، ليهدي فريقه انتصارًا ثمينًا كتب به صفحة جديدة في تاريخ النادي.

وبهذا الإنجاز، ضمن شباب عين تموشنت، بقيادة المدرب الشاب مصطفى جليط، مرافقة كل من شبيبة الأبيار واتحاد بسكرة إلى الرابطة المحترفة، في موسم استثنائي عرف منافسة قوية ضمن نظام “البلاي أوف”.

ومن المنتظر أن تعيش مدينة عين تموشنت خلال الساعات القادمة أجواء احتفالية كبيرة، فرحًا بهذا الإنجاز التاريخي الذي أعاد الفريق إلى الواجهة وفتح آفاقًا جديدة أمام النادي وجماهيره الطامحة لرؤية فريقها يتألق بين الكبار.