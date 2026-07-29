شباب عين تموشنت يعزز صفوفه بضم بن ساحة وبوزيان

واصلت إدارة شباب عين تموشنت تدعيم تشكيلة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بإعلانها التعاقد رسميًا مع لاعبين جديدين استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

وضم النادي الجناح الأيسر بلال بن ساحة، الذي ينتظر أن يمنح الإضافة للخط الأمامي بفضل إمكاناته الهجومية.

كما تعاقد مع المدافع المحوري لحسن بوزيان، لتعزيز الخط الخلفي وتوفير مزيد من الخيارات الفنية.

وتأتي هاتان الصفقتان ضمن مساعي إدارة شباب تموشنت لتكوين مجموعة متوازنة وقادرة على تقديم موسم إيجابي. في ظل مواصلة النادي تحركاته في سوق الانتقالات لتدعيم مختلف المناصب قبل انطلاق المنافسة الرسمية.