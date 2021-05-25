شباب غزة يُنظفون الشوارع من آثار الحرب تحت شعار “ح نعمرها”

أطلق شباب غزة، مبادرة تطوعية شعبية لتنظيف قطاع غزة من آثار الحرب الأخيرة التي شنها العدوان الصهيوني على القطاع.

وبدأ أكثر من ألف شاب وفتاة في غزة، بتنظيف الشوارع، من آثار الحرب التي استمرت 11 يوما وتسببت بأضرار كبيرة في الأرواح والبنية التحتية.

وحملت هذه المبادرة التطوعية شعار “ح نعمرها”، وشملت مختلف جهات القطاع.

وحمل الشبان والفتيات، المكانس، وقاموا بتنظيف الأرضيات من بقايا ركام المباني التي دمرتها طائرات الإحتلال الصهيوني الغاشم.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن رئيس بلدية غزة إن “هذه أكبر حملة تطوعية لتنظيف المدينة من آثار الحرب”.

وأوضح ذات المسؤول، إن هذه الحملة تم إطلاقها من طرف البلدية.

وجاء ذلك، بالشراكة مع مؤسسات وهيئات محلية ودولية، وشركات خاصة ورجال أعمال وعائلات ومواطنين.

مشيرا إلى أن انطلاق الحملة هي نقطة بداية لإزالة آثار ما خلفته الحرب والبدء في إعادة الحياة للمدينة ومرافقها الحيوية بمشاركة جميع فئات المجتمع.

ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة أسبوع لتنظيف المدينة وشوارعها.