شباب قسنطينة بطل شتوي رغم إنهزامه..

إنقاد رائد الرابطة المُحترفة الأولى موبيليس شباب قسنطينة للهزيمة الثانية له هذا الموسم ضد مُضيفه نادي بارادو بهدفين دون رد.

وذلك اليوم بملعب بولوغين في الجولة 15 والأخيرة ، وسجل ثنائية “الباك” شرايطية ونعيجي في الدقيقتين 3 و83 على التوالي.

ورغم الهزيمة تُوج “السياسي” باللقب الشتوي بعد إنهائه مرحلة الذهاب ب 31 نُقطة وبفارق 4 نقاط عن الوصيف شبيبة الساورة.

فيما وصل أصحاب الأرض إلى النقطة 21 في المركز 7 مُناصفة مع نصر حسين داي.

وللتذكير فإن الضيوف أكملوا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد سيدعلي العمري في الدقيقة 85.