شباب قسنطينة جاهز لاقتطاع نصف تأشيرة النهائي “الحلم”

تتجه أنظار عشاق نادي شباب قسنطينة، وكل الجماهير الجزائرية، مساء اليوم الأحد، صوب الملعب البلدي بـ “بركان” المغربية، بمناسبة لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويدخل النادي الرياضي القسنطيني، المباراة المقرر انطلاقها بداية من الساعة 20:00. بنية الخروج بنتيجة ايجابية، أمام المضيف نهضة بركان. قبل موقعة “الحسم” المرتقبة الأسبوع المقبل بملعب الشهيد “حملاوي”.

من الناحية الفنية، فإن المدرب خير الدين مضوي. سيستفيد من جميع أسلحته في مواجهة ممثل الكرة المغربية. باستثناء اللاعب فتح الله طاهر، العائد من إصابة، والذي تبقى مشاركته غير مؤكد، بالرغم من تدربه مع الفريق.

وكان شباب قسنطينة، الذي سيخوض أول نصف نهائي في المنافسة القارية في تاريخه، قد أجرى تربصا قصيرا بمركز سيدي موسى، تحسبا لهذا الموعد الهام.

هذا وكشف المدرب خير الدين مضوي، في الندوة الصحفية التي نشطها أمس السبت، أن لاعبوه، واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. وكلهم عزم على تقديم مباراة قوية، تشرف الفريق والكرة الجزائرية على حد سواء.

