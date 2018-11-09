شباب قسنطينة وشبيبة الساورة يتعرفان على منافسيهما في رابطة الأبطال

تعرف كل من ناديي شباب قسنطينة، وشبيبة الساورة، اليوم الجمعة، على منافسيهما في الدور الأول من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، لموسم 2018-2019.

وسيواجه بطل الدوري الجزائري للموسم الماضي، شباب قسنطينة، نادي غامتال الغامبي، حسب ما كشف عنه موقع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وسيستظيف شباب قسنطينة، نادي غامتال الغامبي، بملعب “حملاوي” في مباراة الذهاب، على أن تلعب مباراة العودة بغامبيا.

وفيما يخص الممثل الثاني للجزائر في هذه المنافسة، نادي شبيبة الساورة، فسيواجه نادي سبورتينغ غانغوا الكوديفواري.

وعكس شباب قسنطينة، ستلعب شبيبة الساورة مباراة الذهاب بكوديفوار، قبل أن تستظيف نادي غانغوا، في مباراة العودة بالساورة.