شباب قسنطينة ومولودية سعيدة يبلغان ربع نهائي كأس الجزائر

بلغ النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الجمعة، الدور ربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، عقب فوزه على وفاق سطيف، بهدفين مقابل هدف.

في مباراة قوية احتضنها ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، برسم الدور ثمن نهائي المنافسة.

وافتتح وفاق سطيف باب التسجيل في الدقيقة التاسعة عشرة عن طريق اللاعب حميدي، قبل أن يعدل شباب قسنطينة النتيجة في الشوط الثاني بواسطة القائد براهيم ديب من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والأربعين.

واحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي، حيث نجح بوزكري ولاء منذر في تسجيل هدف الفوز والتأهل لشباب قسنطينة في الدقيقة المئة والعاشرة.

وسيلاقي “السياسي” في دور الربع النهائي، الفائز من مواجهة شبيبة بجاية و نصر حسين داي، غدا السبت.

من جهته، ضمن فريق مولودية سعيدة تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس الجزائر بعد فوزه على جمعية أولمبي الشلف بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بملعب محمد بومرزاق بالشلف.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب بن ويس أسامة في الدقيقة الستين، ليقود فريقه إلى مواصلة المشوار في المنافسة.