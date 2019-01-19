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شباب قسنطينة يبحث عن فك عقدة الأندية الجزائرية أمام مازامبي

الرياضة
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شباب قسنطينة يبحث عن فك عقدة الأندية الجزائرية أمام مازامبي
بقلم يونس رزيق

يستقبل شباب قسنطينة أمسية اليوم العملاق الكونغولي تيبي مازامبي بملعب الشهيد حملاوي في إطار دور المجموعات من منافسة رابطة الأبطال

ويبحث السنافر عن فك عقدة الأندية الجزائرية مع العملاق الكونغولي، الذي فاز على كل أنديتنا التي واجهها في البطولة الإفريقية.

كما ستكون مباراة اليوم فرصة لأشبال المدرب لافان من أجل تأكيد الإستفاقة بعد تحقيقهم 7 إنتصارات متتالية في كل المنافسات.

وكان فريق تي بي مازامبي قد إنهزم أمام فريق وفاق سطيف فقط، فيما صمد أمام كل من إتحاد العاصمة، مولودية بجاية ومولودية الجزائر.


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