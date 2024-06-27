شباب قسنطينة يتحصل على إجازة “الكاف”

تحصل فريق شباب قسنطينة، على ترخيض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الخاص بالأندية المعنية بالمنافسات الإفريقية.

وكشفت إدارة شبلاب قسنطينة، عبر صفحتها الرسمية، تحصلها على اجازة “الكاف”، والتي تسمح له بالمشاركة في الطبعة المقبلة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، الخاصة بموسم 2024-2025.

كما أوضح مسؤولي النادي القسنطيني، بأن تحصلهم على هذه الاجاوة، جاء بعد استيفائهم جميع المعايير المطلوبة، والخاصة المعايير الرياضية، البنية التحتية، الأمور الإدارية والعاملين، الأمور القانونية والمالية.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، أنهى الموسم الماضي من البطولة المحترفة في المركز الثالث، ما يجعله الممثل الأول للجزائر، في الطبعة المقبلة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.