شباب قسنطينة يتعادل وديا أمام نجم بني ولبان

خاض فريق شباب قسنطينة، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة فريق نجم بني ولبان، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة (2-2).

وخاض فريق شباب قسنطينة، هذه المباراة التحضيرية، ضد نجم بني ولبان، للحفاظ على جاهزية لاعبيه، بالنظر للتوقف الحالي لمنافسة البطولة.

وتداول على تسجيل أهداف النادي الرياضي القسنطيني، في هذه المواجهة، كل من خلفاوي وبودرامة.

ويسعى فريق شباب قسنطينة، مواصلة استغلال الفترة الحالية من توقف البطولة، من أجل الظهور بقوة، مع استئناف المنافسة.