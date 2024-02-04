شباب قسنطينة يتعاقد مع الدولي الغابوني أكسال مايي

أعلنت إدارة فريق شباب قسنطينة عن التعاقد مع الدولي الغابوني أكسال مايي لموسمين قادما من نادي الرجاء البيضاوي.

ويملك أكسال مايي خبرة كبيرة في الميادين الإفريقية و خاصة المغاربية منها، حيث سبق له و ان حمل عدد أقمصة لفرق مثل أولمبيك أسفي و إتحاد طنجة من المغرب، كما سبق للدولي الغابوني حمل قميص القادسية، و نادي أف سي باريس إلى جانب أسكيشهير سبور التركي.

و ينتظر عشاق النادي القسنطيني من اللاعب قيادة رفقائه لتحقيق مرتبة مشرفة هذا الموسم، ضمن المراتب الثلاث الأولى، قصد ترسيم مشاركة في منافسة إفريقية الموسم القادم.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–