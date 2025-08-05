شباب قسنطينة يتفوق على شباب بلوزداد في ثالث مبارياته الودية بتونس

واصل النادي الرياضي القسنطيني استعداداته للموسم الكروي الجديد بتحقيق فوز معنوي على حساب شباب بلوزداد، بنتيجة هدفين مقابل هدف (2-1)، في ثالث مبارياته الودية التحضيرية بعين الدراهم التونسية.

وجاءت انطلاقة “السياسي” قوية، حيث افتتح اللاعب خلفاوي باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، قبل أن يضيف ڨرين الهدف الثاني في الدقيقة 87، مانحًا الأفضلية لفريقه بعد أداء جماعي مميز طيلة أطوار المباراة.

وكان شباب بلوزداد قلص الفارق، غير أن النادي القسنطيني حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وتعدُّ هذه المواجهة الودية الثالثة لأبناء مدينة الجسور المعلقة، بعد مباراتين سابقتين أمام مولودية الجزائر ونادي الخور القطري. حيث يواصل الطاقم الفني تقييم الجاهزية البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق الموسم الرسمي.