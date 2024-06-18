شباب قسنطينة يثني على مردود هدافه ذيب في موسم 2023-2024

أثنت إدارة فريق شباب قسنطينة، على المردود الذي قدمه مهاجمها ابراهيم ذيب، خلال الموسم الكروي المنقضي 2023-2024.

وأنهى فريق شباب قسنطية، في المركز الثالث من ترتيب البطولة، فيما نصب ابراهيم ذيب نفسه، وصيف هداف البطولة.

ووفق الاحصائيات التي نشرها مسؤولي النادي القسنطيني، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، سجل ذيب، 13 هدف في منافستي البطولة، والكأس.

ونجح المهاجم ابراهيم ذيب، في البصم على 12 هدف، في البطولة المحترفة، بالإضافة لهدف واحد في منافسة كأس الجزائر.