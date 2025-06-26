شباب قسنطينة يحتفل بذكرى تأسيسه الـ127

يحيي اليوم نادي شباب قسنطينة، الذكرى 127 لتأسيسه، والتي تعود إلى 26 جوان 1898. حيث ولد اسم خالد في ذاكرة كرة القدم الجزائرية، ظل صامدًا على مدار أكثر من قرن.

ويعد “السياسي” أحد أعرق الأندية في القارة السمراء، برمزيته التاريخية وألوانه الخضراء والسوداء التي ارتبطت بحب جماهيره الوفية عبر الأجيال.

و على امتداد 127 سنة، صنع النادي صفحات من التحدي والنجاحات. وكان دائمًا أكثر من مجرد فريق كرة قدم.

وتأتي هذه الذكرى في وقت يطمح فيه النادي لمواصلة المسيرة وتأكيد حضوره في الساحة الوطنية والقارية. بفضل قاعدته الجماهيرية الكبيرة وتاريخه العريق.

وكان أنصار الفريق قد ألغوا إحتفالات النادي إحتراما لفريق مولودية الجزائر الذي فقد ثلاثة من أنصاره الأوفياء في حادثة مدرجات ملعب 5 جويلية.

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