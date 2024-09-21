شباب قسنطينة يحسم التأهل إلى دور المجموعات من الكاف

تأهل فريق شباب قسنطينة إلى دور المجموعات من منافسة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم بعد الفوز في مباراة الإياب أمام نادي نسواتريمان الغاني.

وسجل الهدف الأول المتألق بن شاعة بطريقة جميلة في الدقيقة من عمر المباراة المثيرة.

وأبدى لاعبو السياسي سعادتهم الكبيرة لقيادتهم فريقه أبرزهم المدافع بودرامة الذي قدم لقاء جيد، و قال بودرامة “أسعى لتقديم الاضافة المرجوة، و مساعدة الفريق لتحقيق الاهداف”.

كما اضاف اللاعب السابق لشباب بلوزداد “نسير مباراة بمباراة، اليوم تأهلنا و سنركز عى بداية البطولة الوطنية”.

وختم “سعداء جدا بالتأهل وهذا هو الأهم”.