شباب قسنطينة يحسم قمة الشرق أمام وفاق سطيف بثنائية نظيفة

حسم نادي شباب قسنطينة قمة الجولة 19 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لصالحه، بعد فوزه المستحق على ضيفه وفاق سطيف بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية قوية.

وسجّل هدفي اللقاء اللاعب المتألق نسيم الغول في الدقيقتين السبعين والسادسة والسبعين، مؤكّدًا تفوق أصحاب الأرض خلال الشوط الثاني، بعد أداء منظم وتركيز عالٍ في اللمسة الأخيرة، مقابل تراجع واضح في صفوف وفاق سطيف.

وبهذا الانتصار، يعزّز شباب قسنطينة موقعه في جدول الترتيب، موجّهًا رسالة قوية لبقية المنافسين، خاصة بعد الأداء المقنع الذي قدمه في واحدة من أبرز مباريات الجولة.

وفي مباراة أخرى لحساب الجولة نفسها، عاد نادي جمعية الشلف بفوز ثمين خارج الديار، بعد تغلبه على مولودية البيض بهدف دون مقابل. وجاء الهدف الوحيد عن طريق اللاعب براهيم بن حليمة في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة الثانية بعد التسعين، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في صراع الترتيب.

وشهدت المباراة تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، قبل أن تحسم جمعية الشلف المواجهة في اللحظات الأخيرة، مؤكدة قدرتها على العودة بنتائج إيجابية خارج قواعدها.