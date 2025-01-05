شباب قسنطينة يحقق فوزا ساحقا على حساب أونزي برافوش الأنغولي

حقق فريق شباب فسنطينة، اليوم الأحد، فوزا ثمينا في المباراة التي جمعته بالضيف فريق أونزي برافوش الأنغولي، لحساب الجولة الرابعة من كأس الكونفيدرالية.

ودخل فريق السياسي، هذه المباراة بقوة، أين تمكن ربيعي، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ41، قبل أن يضيف زميله توسين الهدف الثاني في الدقيقة الـ44.

كم واصل السياسي، بنفس العزيمة، في الشوط الثاني من هذا اللقاء، ما مكنه من تعميق الفارق عن طريق كل من بلحوسيني د86، ومواقي د89.

وأنهى شباب قسنطينة هذه المباراة لصالحه برباعية نظيفة، على حساب الضيف فريق أونزي برافوش، معززا بذلك رصيده بثلاثة نقاط ثمينة.