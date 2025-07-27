شباب قسنطينة يحقق فوزًا وديا على الخور القطري

تمكن شباب قسنطينة من تحقيق فوز ودي على نادي الخور القطري بنتيجة 2-1 في مباراة ودية جمعت الفريقين في إطار التحضيرات للموسم الجديد.

وشهدت المباراة الودية أداءً حماسيًا من كلا الفريقين، عرفت مشاركة سفيان هني من جانب النادي القطري، الدولي الجزائري السابق، الذي كان من أبرز لاعبي اللقاء وأظهر لياقة عالية ومهارات فنية مميزة.

وفاز شباب قسنطينة بالمباراة التي عرفت تألق كل من طاهر فتح الله و توسين أومويلي، وهي التي شهدت تحولًا مثيرًا عندما أعلن الحكم عن ركلة جزاء لصالح الخور، وهو ما أثار احتجاجات لاعبي شباب قسنطينة الذين اعترضوا على القرار. رغم هذه الاحتجاجات، نجح نادي الخور في تعديل النتيجة من خلال تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح (1-1).

ورغم هذا التعديل، واصل شباب قسنطينة ضغطه، ليتمكن في النهاية من تسجيل هدف الفوز في الشوط الثاني، ليحقق السياسي انتصارًا معنويًا هامًا في إطار تحضيراته للموسم المقبل.