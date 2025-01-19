شباب قسنطينة يخسر الصدارة في ختام مجموعات كأس “الكاف”

فشل فريق شباب قسنطينة، في العودة بنتيجة ايجابية، من مواجهته للمضيف، سيمبا التنزاني، اليوم الأحد، برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكان “السياسي” المتأهل مسبقا، بحاجة لتفادي الهزيمة فقط، من أجل التأهل في الصدارة. والاستفادة من أفضلية الاستقبال في إياب الدور ربع النهائي.

وانتهى الشوط الأول، من المباراة التي أُقيمت بملعب “بينجامين مكابا” بدار السلام”. على وقع التعادل السلبي، الذي يضمن لأبناء “لجسور المعلقة”. العبور في صدارة المجموعة الأولى.

غير أن نادي سيمبا، قلب الموازين، لصالحه في المرحلة الثانية. بثنائية تداول على تسجيلها كل من كيبو دينيس، في الدقيقة 61، واللاعب السابق لاتحاد العاصمة، الكاميروني، ليونيل أتيبا. في الدقيقة 79.

وبعد هذا الانهزام، تراجع “السياسي” إلى وصافة الترتيب برصيد 12 نقطة، على بعد خطوة من المتصدر النهائي للمجموعة، سيمبا التنزاني.

وأمام المعطيات الحالية، فإن الشباب القسنطيني. سيكون أمام صدام قوي، في ربع النهائي، على اعتبار أنه سيلاقي الزمالك المصري، أو نهضة بركان المغربي، أو اتحاد العاصمة، في حال فوز أو تعادل الأخير، مساء اليوم، أمام الضيف جاراف السنغالي.

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