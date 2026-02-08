شباب قسنطينة يخطف النقاط الثلاث من الرويسات والساورة تؤكد أمام الشلف

في إطار الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة لكرة القدم، عاد فريق شباب قسنطينة بفوز ثمين من خارج الديار، بعدما تغلب على مستقبل الرويسات بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في لقاء احتضنه ملعب 18 فيفري بالرويسات بعد ظهر اليوم الأحد.

وحسم النادي الرياضي القسنطيني المواجهة لصالحه بفضل هدفي ياوو أغبانغو وميصالة مرباح. بينما سجّل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد عن طريق خير الدين مروزقي. ليؤكد “السنافر” جاهزيتهم لمواصلة المنافسة على المراتب المتقدمة.

وفي لقاء آخر عن الجولة نفسها، حققت شبيبة الساورة فوزا مهما خارج قواعدها أمام جمعية أولمبي الشلف بهدف دون رد. في مباراة جرت بملعب محمد بومرزاق.

وسجّل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أسامة بن طالب، في الدقيقة الـ31، مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة تعزز من رصيده في جدول الترتيب.