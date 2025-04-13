شباب قسنطينة يدخل في تربص مغلق تحضيرا لمواجهة نهضة بركان

باشر فريق شباب قسنطينة، تحضيراته لمباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، والتي ستجمعه بفريق نهضة بركان المغربي.

وكشفت إدارة النادي الرياضي القسنطني، عبر صفحتها الرسمية، بأن تخضيرات الفريق لهذا الأسبوع، ستكون مغلقة.

ويأتي هذا القرار من مسؤولي “السياسي”، بهدف ضمان أفضل تحضير للفريق، لمباراة نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

بذكر أن شباب قسنطينة، الممثل الوحيد للجزائر في المنافسة الإفريقية، سيواجه فريق نهضة بركان المغربي، بملعب هذا الأخير، يوم 20 أفريل، لحساب ذهاب نصف لنهائي كأس الكونفيدرالية.