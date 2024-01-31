شباب قسنطينة يدعم صفوفه بخدمات بوقرة

حسم فريق شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي الجاري، أين دعّم تعداده تحسبا لمرحلة العودة من البطولة.

وأعلنت إدارة شباب قسنطينة، عبرالصفحة الرسمية للفريق، عن تعاقدها مع اللاعب أيمن بوقرة، قادما من شباب بلوزداد.

ويعلق مسؤولي السياسي، آمالهم على مستقدمهم الجديد، لتعزيز دفاع الفريق، وتقديم الإضافة اللازمة انطلاقا من مرحلة العودة.