شباب قسنطينة يدعم صفوفه بخدمات بوقرة
بقلم كريم تيغرمت
حسم فريق شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي الجاري، أين دعّم تعداده تحسبا لمرحلة العودة من البطولة.
وأعلنت إدارة شباب قسنطينة، عبرالصفحة الرسمية للفريق، عن تعاقدها مع اللاعب أيمن بوقرة، قادما من شباب بلوزداد.
ويعلق مسؤولي السياسي، آمالهم على مستقدمهم الجديد، لتعزيز دفاع الفريق، وتقديم الإضافة اللازمة انطلاقا من مرحلة العودة.
✍️⚫🟢 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌 𝐀𝐘𝐌𝐄𝐍 𝐁𝐎𝐔𝐆𝐔𝐄𝐑𝐑𝐀
🦅✅️رسميا اللاعب أيمن بوقرة ينضم للنادي الرياضي القسنطيني #teamcsc #TheDean1898 #CSConstantine pic.twitter.com/mhgaiggyj7
— CSC-club sportif constantinois (@CSCClub1898) January 31, 2024
رابط دائم : https://nhar.tv/e4BQo