شباب قسنطينة يدعم صفوفه بمدافع جديد

أعلنت إدار شباب قسنطينة، اليوم الخميس، عن اتمامها صفقة جديدة ضمن الميركاتو الصفي الجاري، بتعاقدها مع المدافع إيدير قدم، قادما من وداد بوفاريك.

وبعد اتفاقه عل جميع التفاصيل، أمضىى اللاعب مقدم، على عقده الجديد، مع السياسي، والذي سيربطه بالفريق لمدة موسمين.

قدمت إدارة النادي القسنطيني، لاعبها الجديد لوسائل الإعلام، بحضور المدرب الجديد للفريق عبد القادر عمراني.

يذكر أن هذه رابع صفقة لفريق شباب قسنطينة هذا الصيف، بعد كل من فايق عمران (شباب باتنة)، عبد الكريم معمري (وداد بوفاريك)، محمد الأمين بغداوي (جمعية وهران).