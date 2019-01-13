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شباب قسنطينة يدعم صفوفه بمهاجم كاميروني

الرياضة
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شباب قسنطينة يدعم صفوفه بمهاجم كاميروني
بقلم كريم.تيغرمت

ضمن فريق شباب قسنطينة، ثالث صفقاته في الميركاتو الشتوي الجاري، بعد ضمه أمس السبت، رسميا المهاجم الكاميروني دانغ بيسان.

ووقع المهاجم دانغ بيسان، أمس السبت على عقده يربطه بشباب قسنطينة، لمدة موسمين، بعد اتفاقه على كامل التفاصيل مع إدارة النادي.

وانضم الكاميروني دانغ بيسان (25 عاما)، إلى شباب قسنطينة، قادما إليه من نادي كابوسكورب، الناشط في الدرجة الأولى، من البطولة الأونغولية.

وتعول إدارة النادي القسنطيني، على مستقدمها الجديد، دانغ بيسان، لتنشيط خط هجوم الفريق خلال المباريات المقبلة، للعودة بقوة.


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