شباب قسنطينة يصل إلى البحرين لمواجهة “المحرق”

وصل لاعبو شباب قسنطينة إلى العاصمة البحرينية “المنامة” صباح اليوم الأحد من أجل مواجهة “المحرق” في إياب الدور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد العربي لكرة القدم صور لاعبي “السياسي” الذين كان في استقبالهم ممثلي من إدارة المحرق البحريني.

هذا وستجرى مباراة العودة يوم 17 سبتمبر المقبل بداية من 16:00 على ملعب “المحرق”.