شباب قسنطينة يصل إلى البحرين لمواجهة “المحرق”

الرياضة
  • -
  • 0
شباب قسنطينة يصل إلى البحرين لمواجهة “المحرق”
بقلم أمير بهلول

وصل لاعبو شباب قسنطينة إلى العاصمة البحرينية “المنامة” صباح اليوم الأحد من أجل مواجهة “المحرق” في إياب الدور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد العربي لكرة القدم صور لاعبي “السياسي” الذين كان في استقبالهم ممثلي من إدارة المحرق البحريني.

هذا وستجرى مباراة العودة يوم 17 سبتمبر المقبل بداية من 16:00 على ملعب “المحرق”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=700041

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com