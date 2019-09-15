شباب قسنطينة يصل إلى البحرين لمواجهة “المحرق”

وصل لاعبو شباب قسنطينة إلى العاصمة البحرينية “المنامة” صباح اليوم الأحد من أجل مواجهة “المحرق” في إياب الدور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
ونشر الحساب الرسمي للإتحاد العربي لكرة القدم صور لاعبي “السياسي” الذين كان في استقبالهم ممثلي من إدارة المحرق البحريني.
هذا وستجرى مباراة العودة يوم 17 سبتمبر المقبل بداية من 16:00 على ملعب “المحرق”.
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📸 وصل صباح اليوم فريق #شباب_قسنطينة_الجزائري إلى العاصمة البحرينية #المنامة، وكان في إستقباله في المطار ممثلي إدارة نادي #المحرق_البحريني. #دور_32#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/Q7s348HrrF
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 15, 2019
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