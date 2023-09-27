شباب قسنطينة يضرب بالرباعية في مباراة ودية

تمكن فريق شباب قسنطينة من الفوز برباعية كاملة مقابل صفر أمام نادي وداد أتليتيك يوسف، اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك، في إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى، بعد الإنجاز الكبير الذي حقق أمام مولودية الجزائر. والفوز عليها داخل الديار في الجولة الماضي.

وسجّل أهداف الفريق القسنطيني كل من طمين و ديب نكامبي.

كما يسعى السياسي أن يكون في اتم الجاهزية للمباراة المقبلة التي ستجمعه بالمستضيف أولمبي الشلف في الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة.

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