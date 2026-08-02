شباب قسنطينة يضم المدافع الكونغولي راجابو حتى 2028

أعلن النادي الرياضي القسنطيني، اليوم، تعاقده رسميًا مع المدافع الكونغولي جونسون أتيبو راجابو، بعقد يمتد إلى غاية صيف 2028.

ويعَد راجابو أحدث صفقات “السياسي” خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار سعي الإدارة إلى تدعيم مختلف الخطوط بعناصر قادرة على تقديم الإضافة.

وكان شباب قسنطينة أعلن في وقت سابق تعاقده مع المهاجم عبد الحميد جاوشي بعقد يمتد حتى صيف 2028، كما عزز وسط ميدانه بضم مهدي بن الدين، قادمًا من نادي شاتورو الفرنسي، في إطار التحضيرات للموسم المقبل.