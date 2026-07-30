شباب قسنطينة يضم جاوشي ويواصل تحضيراته للموسم الجديد

أعلن شباب قسنطينة تعاقده رسميًا مع المهاجم، عبد الحميد جاوشي، بعقد يمتد إلى غاية صيف 2028. في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويعوّل النادي القسنطيني على جاوشي لمنح الإضافة للخط الأمامي، في الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر “السنافر”. إذ تسعى الإدارة إلى بناء تشكيلة قادرة على المنافسة على جميع الواجهات.

وبالتوازي مع تدعيم التعداد، يواصل الفريق تحضيراته الصيفية، إذ خاض اللاعبون الحصة التدريبية الرابعة التي خصصها الطاقم الفني للعمل على الجوانب البدنية والاسترجاع، من خلال تمارين الركض والاستشفاء، بهدف الرفع من جاهزية المجموعة تدريجيًا.

كما شهدت الحصة التحاق الرباعي زروقي، أيون، منصوري وبومالة بتدريبات الفريق الأول. في خطوة تتيح للجهاز الفني توسيع خياراته ومنح الفرصة للعناصر الجديدة لإثبات قدراتها قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وتتواصل تحضيرات شباب قسنطينة وسط أجواء إيجابية. على أمل الوصول إلى الجاهزية الكاملة وتقديم موسم يرقى إلى تطلعات أنصار النادي.