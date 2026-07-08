شباب قسنطينة يضم 5 لاعبين دفعة واحدة

أعلنت إدارة شباب قسنطينة، مساء أمس الثلاثاء، عن تعاقدها رسميا مع 5 لاعبين، تحسبا للموسم الجديد 2026-2027.

وضمت إدارة “السياسي” كل من حارس المرمى أسامة ملالة. القادم من اتحاد بسكرة، إلى جانب المدافع المحوري موسى بن زايد، من السويحلي الليبي.

كما تعاقدت مع مدافع مستقبل الرويسات ياسين زغاد. إضافة إلى لاعب الوسط إسلام بكير، والمهاجم حميد جاوشي، القادمين من اتحاد خنشلة.

وفي سياق متصل، أكدت إدارة النادي القسنطيني، أنها أنهت إجراءات الاتفاق النهائي مع عدة لاعبين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن انضمامهم فور استكمال بعض الإجراءات الإدارية اللازمة.

مطمئنة أنصار الفريق بأن عملية الانتدابات تسير وفق البرنامج المسطر. في إطار مشروع رياضي يهدف إلى بناء فريق متوازن وتنافسي. يضم عناصر قادرة على تقديم الإضافة المرجوة والدفاع بكل قوة عن ألوان النادي.

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