شباب قسنطينة يضيع التعادل أمام نادي برافوس الأنغولي

تعثر فريق شباب قسنطينة، اليوم الأحد، في الخرجة التي قادته لأنغولا، أين واجه نادي برافوس، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

وكان النادي القسنطيني، قد أنهى الشوط الأول من هذه المباراة التي جمعته بنادي برافوس، متأخرا في النتيجة بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المدرب خير الدين مضوي بعض التغييرات، ما مكن فريقه من تعديل النتيجة عن طريق كل من مواقي (د63)، وبلول (د79).

وفي الدقائق الأخيرة من عمر هذه المواجهة، تمكن نادي برافوس، من مخادعة دفاع النادي القسنطيني، وتسجيل هدف الفوز، لتنتهي المواجهة لصالح هذا الأخير بنتيجة (3-2).