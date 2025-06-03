شباب قسنطينة يطيح باتحاد خنشلة ويقفز إلى المركز الرابع في ترتيب البطولة

حقق النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الثلاثاء، فوزًا ثمينًا ومثيرًا على حساب ضيفه اتحاد خنشلة بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ24 من بطولة الرابطة المحترفة.

ليرتقي “السياسي” بذلك إلى المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد 38 نقطة.

واحتضن ملعب “بن عبد المالك رمضان” أمسية حماسية قدّم خلالها رفاق القائد ديب براهيم، أداءً مميزًا، إذ دخلوا المواجهة بعزيمة كبيرة من أجل استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث. وهو ما تأتَّى لهم رغم مقاومة اتحاد خنشلة الذي لم يكن خصمًا سهلًا.

وافتتح الزوار باب التسجيل في الشوط الأول عند الدقيقة الـ23 عن طريق اللاعب بومشرة، بعد سلسلة من المحاولات الهجومية المنظمة، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة مؤقتًا في الشوط الثاني عن طريق، منذر طمين.

وفي الشوط الثاني، قدم أصحاب الأرض أداء قويا وتمكنوا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ51 عن طريق ربيعي، وسط فرحة عارمة في المدرجات.