شباب قسنطينة يعزز انفتاحه الدولي بشراكة مرتقبة مع أنجي الفرنسي

خطا النادي الرياضي القسنطيني خطوة جديدة نحو الانفتاح على الساحة الدولية، بعد استقباله وفداً رفيع المستوى من نادي أنجي الفرنسي، بقيادة رئيسه سعيد شعبان، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الطرفين.

وكان في استقبال الوفد المدير العام بالنيابة للنادي القسنطيني، طارق عرامة، وشهد اللقاء محادثات معمقة تمحورت حول آفاق تفعيل اتفاقية شراكة وتوأمة بين الناديين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبادل الخبرات الإدارية والتقنية، وتمكين النادي القسنطيني من الاستفادة من مرافق نادي أنجي المتطورة في مجال تكوين اللاعبين وتطوير المواهب الشابة، بما يتماشى مع متطلبات الاحتراف الحديث.

كما ناقش الطرفان إمكانية تنظيم مباراة ودية تجمع الفريقين الصيف المقبل، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الرياضية ومنح اللاعبين فرصة الاحتكاك بمستوى أوروبي.

من جهته، عبّر رئيس نادي أنجي عن إعجابه الكبير بالإمكانات التي يملكها شباب قسنطينة، خاصة من حيث الهياكل القاعدية. منوهاً بجودة ملعب الشهيد حملاوي الذي وصفه بتحفة رياضية تعكس طموحات النادي. مؤكداً أن الفريق يمتلك كل المقومات التي تؤهله للنجاح والارتقاء إلى مستويات أعلى.