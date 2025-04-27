شباب قسنطينة يعزي في وفاة المناصر برهان حربوش

بعثت إدارة شباب قسنطينة برسالة تعزية ومواساة لعائلة المناصر برهان حربوش الذي وافته المنية عقب مباراة الفريق التي جمعته بنادي نهضة بركان المغربي.

وقالت إدارة الساسي في التعزية التي نشرتها عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، اليوم الأحد “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، برهان حربوش، أحد المناصرين الأوفياء الذين كانوا حاضرين في ملعب الشهيد حملاوي لمتابعة مباراة النادي الرياضي القسنطيني ونهضة بركان، قبل أن توافيه المنية لاحقًا بالمستشفى”.

وأضافت إدارة النادي القسنطيني “نعبر عن عميق حزننا لهذا المصاب الجلل، نتقدم إلى عائلة الفقيد وأصدقائه وكافة محبيه بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

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