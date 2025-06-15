شباب قسنطينة يعلن نهاية موسم لاعبه قبل الأوان

أعلن شباب قسنطينة، عن نهاية موسم لاعبه بعوش هواري، قبل جولتين عن اسدال الستار على بطولة 2024-2025.

وقالت إدارة “السياسي” في بيان لها، أن بعوش، أجرى عشية أمس السبت، عملية جراحية بسيطة، كللت بالنجاح.

مشيرة إلى أن اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، سيغيب بذلك، عن اللقاءين المتبقين من بطولة هذا الموسم.

ويلاقي شباب قسنطينة، هذا الثلاثاء، المضيف نجم مقرة، ضمن الجولة الـ 29، قبل استقبال شبيبة الساورة، يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ 30 والأخيرة.