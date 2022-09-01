شباب قسنطينة يعمّق جراح “الكناري”

تمكن شباب قسنطينة من الإطاحة بضيفه شبيبة القبائل في الجولة الثانية من منافسة الرابطة المحترفة الاولى بعد فوز بهدف نظيف.

و سجّل الهدف الوحيد مارسيلين كوكبو في الدقيقة 17 من عمر الشوط الاولّ.

كما عمّق “السنافر” جراح الكناري الذي انهزم في اول مباراة له امام أولمبي الشلف في المباراة الافتتاحية.

وأّكدوا أبناء قنسطينة بدايتهم القوية في البطولة بعد الفوز في اول مباراة أمام اتحاد خنشلة.

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