شباب قسنطينة يفسخ عقد أشرف بودرامة بالتراضي

أعلنت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، اليوم، عن فسخ عقد لاعبها أشرف بودرامة بالتراضي، وذلك في إطار إعادة ترتيب التعداد تحسبًا لما تبقى من الموسم الكروي الجاري.

وتقدّمت إدارة “السنافر” بالشكر للاعب على كل ما قدمه للفريق خلال فترة حمله ألوان النادي، متمنية له كامل التوفيق والنجاح في بقية مشواره الكروي.

وسبق لأشرف بودرامة أن تقمص ألوان عدة أندية جزائرية، أبرزها شباب بلوزداد، كما خاض تجربة احترافية في الدوري السعودي عبر بوابة نادي القيصومة، ما أكسبه خبرة معتبرة على المستوى المحلي والخارجي.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة خلال الساعات القليلة القادمة، في ظل وجود اهتمام من عدة أندية بخدماته.