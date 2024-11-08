شباب قسنطينة يفوز أمام أولمبيك أقبو ويتصدر البطولة مؤقتا

تمكن فريق شباب قسنطينة من الفوز بثنائية مقابل واحد أمام ضيفه أولمبيك أقبو. ضمن مباريات الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وسجل ثنائية “السياسي” اللاعب أومويلي في الدقيقة الـ46، وإبراهيم ذيب في الدقيقة الـ76 من اللقاء الذي جرى بملعب الشهيد حملاوي.

ويتصدر النادي القسنطيني ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة، بعدما اختطفها من فريق مولودية وهران الذي يملك في رصيده 14 نقطة. في حين تجمد رصيد أولمبيك أقبو بـ 11 نقطة.

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