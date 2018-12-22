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شباب قسنطينة يفوز بثنائية ويتأهل لدور المجموعات

الرياضة
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شباب قسنطينة يفوز بثنائية ويتأهل لدور المجموعات
بقلم كريم.تيغرمت

فاز نادي شباب قسنطينة، اليوم السبت، على مضيفه نادي فيبرس الأوغندي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما لحساب اياب الدور الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.

وتمكن شباب قسنطينة، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ 63 من الشوط الثاني لهذه المواجهة، عن طريق اللاعب عادل جعبوط.

وفي الدقيقة الـ 70 من عمر المباراة، تمكن اللاعب وليد بن شريفة، من تعميق الفارق لصالح السنافر، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.

وبهذا الفوز، ضمن شباب قسنطينة، التأهل لدور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا، على حساب نادي فيبرس الأوغندي.


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