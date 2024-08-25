شباب قسنطينة يفوز على الشرطة الرواندي ويتأهل للدور الثاني من كأس الكاف

حقق فريق شباب قسنطينة، اليوم الأحد، تأهله للدور التصفوي الثاني من كأس الكونفيدرالية، بعد فوزه على مضيفه نادي الشرطة الرواندي.

وانتهت هذه المواجهة، التي تدخل ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفيدرالية، لصالح شباب قسنطينة، بثنائية مقابل هدف.

وتداول على تسجيل أهداف النادي الرياضي القسنطيني، في هذه المباراة، كل من زكرياء بن شاعة، ومنذر طمين.

وبهذا ضمن شباب قسنطينة، تأهله للدور التمهيدي الثاني، من كأس الكونفيدرالية، بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.