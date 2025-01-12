شباب قسنطينة يفوز على الصفاسي ويرسم تأهله في كأس الكاف

حقق فريق شباب قسنطينة، اليوم الأحد، فوز جديد، ضكم دور مجموعات كأس الكاف، على حساب النادي الصفاقسي التونسي.

ودخل شباب قسنطينة هذه المباراة، بقوة، حيث تمكن زكرياء بن شاعة، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ30، لنهي الفريق الشوط الاول لصالحهم بهدف دون رد.

كما نجح السياسي، في تعميق الفارق خلال الشوط الثاني، عن طريق كل من بن شاعة د70، والهدف الثالث في الدقيقة الـ90 عن طريق منذر طمين.

وأنهى شباب قسنطينة، هذه المباراة لصالحه بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، يضمن من خلالها تأهله للدور المقبل من منافسة كأس الكاف.