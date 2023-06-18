شباب قسنطينة يفوز على الكناري وديا

حقق شباب قسنطينة فوزا معنويا على حساب شبيبة القبائل في المباراة الودية التي جرت اليوم بملعب 20 أوت بالعناصر.

وعرفت المباراة ندية كبيرة من الجانبين التي انتهت بفوز أبناء مدينة الجسور المعلقة بهدف مقابل صفر.

كما استغل أبناء قسنطينة دعوة أبناء القبائل للتباري وديا، والاستعداد بطريقتهم الخاصة للمواعيد المقبلة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكان أشبال المدرب يوسف بوزيدي قد دخلوا تربصا مغلقا بالعاصمة، استغلال لفترة الراحة التي تمر بها البطولة.

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