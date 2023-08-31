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الرياضة

شباب قسنطينة يفوز وديا أمام رائد القبة

بقلم عزيز طالبي
شباب قسنطينة يفوز وديا أمام رائد القبة
قسنطينة
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فاز فريق شباب قسنطينة أمام نادي رائد القبة بهدف مقابل صفر في المباراة الودية التي جرت اليوم الخميس في التربص المقام بتونس.

وسجّل الهدف الوحيد في المباراة الودية منذر بوطمين.

ويقيم الفريقين التربص بمنطقة عين الدراهم استعدادا للموسم الكروي الجديد الذي سينطلق بعد أسابيع قليلة.

واختتم فريق رائد القبة مباريات التحضيرية للموسم الكروي، قبل اختتام التربص و الدخول إلى الجزائر للشروع في وضع الروتوشات الأخيرة من قبل المدرب رضا بن دريس.

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