شباب قسنطينة يفوز وديا بثنائية أمام أبناء الزيبان

تمكن فريق شباب قسنطينة من الفوز بثنائية مقابل صفر أمام اتحاد بسكرة في الودية التي جرت ضمن استعدادات الفريقين للتحديات المقبلة.

ويستعد فريق “السياسي” للمباراة المقبلة التي ستجمعه بمستضيفه نجم مقرة الذي يبحث عن النقاط الثلاث لا غير في سلسلة كفاحه للبقاء في حظيرة الكبار.

كما يستعد فريق اتحاد بسكرة للمباراة المنتظرة أمام نادي إتحاد خنشلة التي ستجري يوم الثلاثاء 13 جوان المقبل ضمن الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى.

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