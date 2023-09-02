شباب قسنطينة يفوز وديا على شباب بلوزداد

حقق فريق شباب قسنطينة، اليوم السبت، الفوز، في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعته بشباب بلوزداد، ضمن تربص الفريقين بتونس.

وتمكن فريق شباب قسنطينة، من نهاء الشوط الاول من هذه المباراة التحضيرية لصالحهم، بنتجيجة هدف دون رد، من توقيع اللاعب بن شاعة في الدقيقة السابعة.

ومع خلال الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة الـ85، نجح المهاجم الجديد لشباب بلوزداد، أسامة درفلو، من تعديل النتيجة لفريقه.

وقبل نهاية هذه المباراة الودية التحضيرية، تمكن اللاعب مصيبح، من إضافة الهدف الثاني، ومنح الفوز لفريقه شباب قسنطينة، بنتيجة (2-1).