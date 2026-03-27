شباب قسنطينة يفوز وديا على شباب واد الشحم بسداسية نظيفة

خاض فريق شباب قسنطينة، اليوم الجمعة، مباراة ودية تحضيرية، بملعب “19 ماي 1956″، ضد فريق شباب واد الشحم، تحضيرا لباقي مشوار البطولة.

واستعرض فريق شباب قسنطينة عضلاته في هذه المقابلة التحضيرية، من خلال تحقيقه فوز ساحق بسداسية كاملة دون رد.

وتداول على تسجيل أهداف “السياسي” في هذه المواجهة، كل من طاهر (ثنائية)، مواقي، خلفاوي، وتوسين (ثنائية).

يذكر أن المباراة المقبلة لشباب قسنطينة، ستجمعه بالضيف مولودية وهران، يوم الجمعة المقبل، برسم الجولة الـ25 من البطولة.