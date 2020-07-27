شباب قسنطينة يقترب من دعم صفوفه بمهاجم موريتاني

توصلت إدارة نادي شباب قسنطينة، إلى اتفاق مع المهاجم الدولي الموريتاني ياسين الشيخ الولي، لاعب فريق نواذيبو، ليلتحق بالسياسي، ضمن الميركاتو الصيفي.

وكشف وسائل إعلامية، أن ياسين الشيخ الولي، منح موافقته المبدئية للالتحاق بشباب قسنطينة، بعد اتفاقه على جميع التفاصيل مع مسؤولي الفريق.

ومن المنتظر أن يلتحق المهاجم الموريتاني، بالجزائر، فور استئناف الرحلات الجوية، للتوقيع على عقد سيربطه بـ”السنافر” لمدة 3 سنوات.

ويعد ياسين الشيخ الولي (21 عاما)، من أبرز لاعبي نادي أف سي نواذيبو، كونه يتمتع بمهارات فنية عالية، وحس تهديفي كبير.