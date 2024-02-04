شباب قسنطينة يقتطع تأشيرة التأهل إلى الدور 16 من منافسة الكأس

تمكن فريق شباب قسنطينة من الفوز أمام المستضيف نجم مقرة في منافسة بثنائية نظيفة مقتطعا تأشيرة التأهل إلى الدور الـ 16 من كأس الجزائر.

و سجل الثنائية كل من بلحوسيني و شكال، الذي دخل في الشوط الثاني مكان زميله في الفريق بن شعيرة، حيث سجل هدفه الشخصي في الدقيقة 61 من عمر االمباراة المثيرة.

كما عرفت المباراة التي جرت بملعب “الإخوة بوشليق مقرة” حضور جمهور غفير من قبل أنصار ”

السياسي” الأوفياء الذي كان لهم دور كبير في الفوز بالنقاط الثلاث على حساب الفريق المستضيف.

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